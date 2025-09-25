ويتكوف يلتقي نتنياهو وديرمر بنيويورك لبحث خطة إنهاء حرب غزة

نيويورك /سما/

قالت قناة “12” العبرية الخاصة، الخميس، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقر إقامة الأخير في نيويورك.

وفي وقت سابق الخميس، وصل نتنياهو برفقة الوفد المرافق له، إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الجمعة.

وقالت القناة العبرية، إن ويتكوف، توجه إلى مقر إقامة نتنياهو في نيويورك للاجتماع معه، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية، دون تفاصيل أخرى.

وسلكت رحلة نتنياهو مسارا غير معتاد للوصول إلى الولايات المتحدة، إذ أظهرت بيانات موقع “فلايت رادار” أن طائرته اختارت مسارا فوق البحر الأبيض المتوسط بدل أوروبا.

ولوحظ عبر الموقع استخدام الطائرة المجال الجوي لليونان وإيطاليا دون الدخول في المجال الجوي لفرنسا.

وذكر إعلام عبري خاص، أن الطائرة اختارت هذا المسار بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و502 شهيدو167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.