عبد العاطي : منفتحون على نشر قوات دولية في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع

نيويورك/وكالات/

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الخميس، وجود انفتاح بشأن فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك ضم وزراء خارجية دول عربية وأوروبية منها الأردن والسعودية والنرويج، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي المؤتمر، قال وزير خارجية مصر: “منفتحون على نشر قوات دولية في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع”.

وأشار الوزير أيضا إلى “وجود توافق على إدارة فلسطينية مؤقتة للقطاع دون مشاركة الفصائل”، لكنه لم يقدم تفاصيل أكثر بالخصوص.