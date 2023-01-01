مسؤولون اسرائيليون : قد يضطر نتنياهو للسماح للسلطة الفلسطينية بإدارة غزة

القدس المحتلة/سما/

قال مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته قد تضطر في نهاية المطاف للسماح للسلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة، في إطار الخطة التي تدفع بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الرسمية، عن مقربين من نتنياهو لم تسمهم، قولهم إن حكومته ستضطر في نهاية المطاف إلى أن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة “لأن ذلك يأتي ضمن خطة بلورتها واشنطن”.

وسبق أن وضعت حكومة نتنياهو، 5 شروط لإنهاء الحرب في غزة، هي نزع سلاح “حماس”، وإعادة الأسرى الأحياء والأموات، وتجريد غزة من السلاح، وسيطرة إسرائيل الأمنية عليها، وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع “حماس” ولا السلطة الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث، أن الخطة الأمريكية تشمل تسليم السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة أجزاء من القطاع في المرحلة الأولى، بموجب تفاهمات يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بدعم من دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا.

وأضافت أن نتنياهو، ينسق بشكل كامل مع الإدارة الأمريكية، ولا يتوقع أن تُفرض على إسرائيل خطوات لا يرغب بها.

في المقابل، نقلت الهيئة عن دبلوماسيين عرب لم تسمهم قولهم إن مصر ودولاً عربية وإسلامية أخرى تنظر للخطة بـ”تفاؤل حذر”، لكنها تخشى أن تسعى إسرائيل إلى إفشالها أو استغلال الثغرات فيها لمواصلة الحرب.???????

وفي وقت سابق الخميس، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تمكين السلطة من السيطرة الكاملة على غزة، مؤكداً استعدادها لتحمل المسؤولية الأمنية والإدارية ونزع سلاح الفصائل.

في المقابل لم تعلن حركة حماس بعد، عن موقفها من الخطة الأمريكية الأخيرة، إلا أن إسرائيل كانت المتسبب الأكبر في تعطيل المبادرات التي قُدمت من أطراف عدة لوقف الحرب.

والثلاثاء، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة من 21 بندا لقادة دول عربية وإسلامية، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ عامين.

ومساء الأربعاء، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر “كونكورديا 25” بنيويورك، إن “الخطة التي طرحها ترامب تتضمن 21 بندا”.

وأضاف ويتكوف: “نحن متفائلون، بل واثقون، من أننا سنعلن في الأيام القادمة عن إنجاز ما”، دون الإفصاح عن تفاصيل.

لكن القناة “12” العبرية، نقلت عن مصدرين لم تسمهما، أن ترامب أكد خلال الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية “ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل”.

ووفق القناة، فإن البنود الرئيسية للخطة تشمل: إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين (48 أسيرا منهم 20 أحياء وفق تقديرات إسرائيلية)، ووقفا دائما لإطلاق النار بغزة، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من القطاع بالكامل.

كما تشمل تشكيل إدارة لما بعد الحرب لا تضم حركة “حماس”، وقوة أمنية تضم فلسطينيين وجنودا من دول عربية وإسلامية، إضافة إلى توفير تمويل عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة وتسيير شؤونها، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية في إدارتها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.