"ساعر" يهاجم خطاب الرئيس عباس ويصف عرضه حكم غزة بـ"السخرية"

الخميس 25 سبتمبر 2025 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير خارجية دولة الاحتلال، جدعون ساعر، بشدة الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، واصفاً إعلان الرئيس استعداده لتولي إدارة غزة بعد الحرب بأنه "مثير للسخرية".

وفي سلسلة تغريدات عبر منصة "إكس"، قال ساعر: "قال محمود عباس إنه مستعد لاستلام قطاع غزة، الذي خسره بسهولة أمام حماس في عام 2007، يا له من لطف منه!".

واتهم ساعر الرئيس عباس بعدم الالتزام بـ "محاربة الإرهاب"، معتبراً أن هذا كان "الالتزام الأساسي الذي أُنشئت على أساسه السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن السلطة "تواصل تشجيع العنف من خلال دفع رواتب للمسلحين وعائلاتهم".

كما حذر ساعر الدول الغربية مما وصفه بالازدواجية في خطاب الرئيس عباس، قائلاً: "يقول محمود عباس كلمات طيبة للغرب، لكن من المفترض أن يستخلص شعبه استنتاجاته من دبوس "المفتاح" الذي يرتديه على طية صدر بدلته".

واعتبر ساعر أن هذا الدبوس هو "رمز لإغراق دولة الاحتلال بأحفاد أحفاد العرب الذين غادروا البلاد عام 1948، وإبادة دولة الاحتلال".

وختم وزير خارجية الاحتلال تغريدته بالقول إن "دولة الاحتلال لن تُخدع مرة أخرى".

