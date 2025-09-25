  1. الرئيسية
غوتيريش: الأونروا قوة للاستقرار ويجب تمويل عملها بشكل عاجل وكامل

الخميس 25 سبتمبر 2025 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: الأونروا قوة للاستقرار ويجب تمويل عملها بشكل عاجل وكامل



واشنطن / وكالات /

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمثل قوة للاستقرار في أكثر مناطق العالم اضطرابًا، مشيرًا إلى أنها تُجبر على العمل تحت ضغوط شديدة ومتزايدة.

وشدد غوتيريش على أن الأونروا حيوية لأي احتمالات للسلام والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى بذل كل الجهود لدعم عملها وضمان استمراريتها في أداء مهامها الإنسانية والإنمائية.

وفي ظل التحديات المالية المتصاعدة التي تواجهها الوكالة، طالب غوتيريش بضرورة تمويل عمل الأونروا بشكل عاجل وكامل، محذرًا من تداعيات تقليص خدماتها على الاستقرار الإقليمي والظروف المعيشية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على دعمها اليومي.

