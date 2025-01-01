ترامب: التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة بات قريبا وأردوغان من اسقط بشار الأسد

سما / وكالات /

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في البيت الأبيض.

وقال ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا للغاية مع الرئيس أردوغان وقادة آخرين بشأن غزة في مقر الأمم المتحدة.

وأكمل: “أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما”.

وعن العلاقات الأمريكية التركية، أفاد ترامب بأن واشنطن تتمتع بعلاقات تجارية واسعة مع أنقرة.

وأضاف: “تركيا تصنّع منتجات رائعة، نشتري منها الكثير وهم يشترون منا الكثير”.

وأشاد ترامب بالرئيس التركي، وقال إنهما صديقان منذ زمن طويل، وإن “أردوغان شخص محترم للغاية ويحظى باحترام كبير في بلده وفي جميع أنحاء أوروبا والعالم”.

وتابع: “الرئيس أردوغان يحظى باحترام كبير من (نظيريه الروسي فلاديمير) بوتين و(الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، والجميع يحترمه، وأنا أيضا”.

وأشار ترامب إلى أن “الرئيس أردوغان أسس جيشا عظيما”، معربا عن تشرفه باستضافته في البيت الأبيض.

وأردف: “الرئيس أردوغان هو المسؤول عن نجاح النضال لإسقاط الرئيس السابق في سوريا” بشار الأسد.