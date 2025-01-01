  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة بات قريبا وأردوغان من اسقط بشار الأسد

الخميس 25 سبتمبر 2025 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة بات قريبا وأردوغان من اسقط بشار الأسد



سما / وكالات /
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في البيت الأبيض.

وقال ترامب إنه عقد اجتماعا جيدا للغاية مع الرئيس أردوغان وقادة آخرين بشأن غزة في مقر الأمم المتحدة.

وأكمل: “أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما”.
وعن العلاقات الأمريكية التركية، أفاد ترامب بأن واشنطن تتمتع بعلاقات تجارية واسعة مع أنقرة.
وأضاف: “تركيا تصنّع منتجات رائعة، نشتري منها الكثير وهم يشترون منا الكثير”.
وأشاد ترامب بالرئيس التركي، وقال إنهما صديقان منذ زمن طويل، وإن “أردوغان شخص محترم للغاية ويحظى باحترام كبير في بلده وفي جميع أنحاء أوروبا والعالم”.
وتابع: “الرئيس أردوغان يحظى باحترام كبير من (نظيريه الروسي فلاديمير) بوتين و(الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، والجميع يحترمه، وأنا أيضا”.
وأشار ترامب إلى أن “الرئيس أردوغان أسس جيشا عظيما”، معربا عن تشرفه باستضافته في البيت الأبيض.
وأردف: “الرئيس أردوغان هو المسؤول عن نجاح النضال لإسقاط الرئيس السابق في سوريا” بشار الأسد.

الأكثر قراءة اليوم

الدبوس على صدر الرئيس عباس يثير مخاوف تل أبيب من "طوفان لتدمير إسرائيل"

الأجهزة الأمنية الاسرائيلية توصي بفرض عقوبات شخصية على قيادة السلطة الفلسطينية

"زامير" يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس مقابل ايقاف الحرب ..

لندن : بريطانيا قد تدفع 2.7 تريليون دولار كتعويضات لفلسطين بعد الاعتراف بها..

مسؤولون اسرائيليون : ترامب لن يفرض علينا خطة إنهاء الحرب في غزة ..

ويتكوف: انفراجة في غزة خلال الأيام المقبلة ولدينا خطة سلام من 21 نقطة ..

الاحتلال يعترف : صاروخ للمقاومة الفلسطينية كاد يصيب مروحية إسرائيلية اليوم فوق غزة

الأخبار الرئيسية

هاّرتس : واشنطن تخطط ليكون توني بلير قائدا لإدارة مؤقتة بقطاع غزة

12222

ترامب يهدد بإلغاء كأس العالم حال تعليق عضوية اسرائيل في "الفيفا" بسبب محرقة غزة

معاريف : جيش الاحتلال منهك داخليا ويقترب من الانفجار وسط عزلة سياسية

IMG_1819

الرئيس عباس : اسرائيل تشن جريمة ابادة وتوسع المستوطنات وعلى حماس تسليم السلاح

سلاح الجو الاسرائيلي بشن غارات عنيفة على صنعاء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية