"القسام" تعلن قتل "قوة مستعربين" إسرائيلية بمدينة غزة

غزة /سما/

أعلنت كتائب القسام، الخميس، استهداف جيب يقل قوة مستعربين إسرائيلية في مدينة غزة بعبوة ناسفة، وقتل مَن كانوا بداخله. يأتي ذلك ضمن رد الفصائل الفلسطينية على مساعي الجيش لاحتلال مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين.

وقالت الكتائب في بيان إن مقاتليها استهدفوا جيباً يتبع لعدد من المستعربين بعبوة أرضية قرب مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان (شمال) مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل من بداخله، أول أمس الثلاثاء.

والمستعربون هم عناصر من القوات الإسرائيلية الخاصة، يتنكرون بملامح شرق أوسطية، ويتقنون اللغة العربية، ويرتدون أحياناً ملابس تقليدية فلسطينية بهدف التسلل بين الناس وتنفيذ عمليات أمنية.