سلاح الجو الاسرائيلي بشن غارات عنيفة على صنعاء

صنعاء/ وكالات/

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) أن غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يشن غارات على اليمن.

كما قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن سلاح الجو قصف أهدافا للحوثيين في العاصمة اليمنية، مدعيا القضاء على عشرات الحوثيين.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ان نتنياهو أكد أن أي هجوم على مدن إسرائيلية سيقابل بضربة موجعة للنظام الحوثي.

واضاف ان نتنياهو ابلغ رئيس بلدية إيلات أنه طلب من الجيش بحث سبل الرد على التهديدات الجوية.