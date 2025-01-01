سلطة النقد الفلسطينية تطلق الهوية الرقمية المالية "iDplus"

رام الله/سما/

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، الهوية الرقمية المالية iDplus، وذلك برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، ومحافظ سلطة النقد يحيى شنار، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ممثلين عن القطاع المصرفي.

وأكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أنه في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي نواجهها، وبرغم معيقات الاحتلال واعتداءاته، سيظل تحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا على رأس أولوياتنا، بما في ذلك الخدمات المالية.

ونقل رئيس الوزراء تحيات السيد الرئيس محمود عباس، ودعمه الدائم لكل المبادرات التي تعزز صمود شعبنا، وتؤسس لمستقبل أكثر استقراراً وتقدماً، مقدما الشكر والتقدير الخاص للجهود المميزة التي تقوم بها سلطة النقد في تطوير الاقتصاد الوطني وفي تحقيق الاستقرار المالي والتحول الرقمي، والى كافة الشركاء، مؤكدا أن الحكومة ستواصل دعم كل المبادرات الوطنية التي تعزز صمود المواطنين وتسهّل حياتهم، وتبني دولة فلسطينية مستقلة، متطورة، ومتماسكة.

وقال مصطفى: "نجتمع لنشهد إنجازاً وطنياً حقيقياً يعكس قوة إرادتنا وقدرة مؤسساتنا على الابتكار: إطلاق الهوية الرقمية المالية iDplus، الذي يعزز أعلى معايير الحماية والأمان في الخدمات الرقمية، ويدعم تحول فلسطين نحو الدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع توجّهات الحكومة في تمكين المواطنين والمؤسسات من إدارة معاملاتهم بثقة وأمان".

وشدد رئيس الوزراء على أن إطلاق الهوية الرقمية المالية خطوة استراتيجية تعكس رؤيتنا في بناء فلسطين الرقمية الحديثة، دولة قادرة على التقدم، مؤسساتها صامدة، واقتصادها مرن.

وأشار مصطفى أن ما نشهده اليوم من تطوّر متسارع في تنفيذ خطة تطوير عمل المؤسسات الوطنية وتقويتها، سواء من خلال المبادرات التي أطلقتها الحكومة، أو الأنظمة والبرامج التي أطلقتْها سلطةُ النقد، إنما هو مفخرةٌ لأبناءِ فلسطين وللقطاع المصرفي.

من جهته، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار أن إطلاق iDplus يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتشجيع النمو الاقتصادي، وتسريع الدورة الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا. وأكد أن النظام ليس مجرد تطبيق تقني، بل إطار متكامل يمنح المواطن هوية مالية رقمية موثوقة وآمنة، تمكنه من إجراء معاملاته بسهولة وسرعة مع أعلى مستويات الحماية للبيانات.

وأضاف شنار إلى أن الهوية الرقمية المالية ستتيح فرصًا واسعة أمام القطاعين العام والخاص لتطوير خدمات مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة. كما أشار إلى أن اعتماد التسجيل الإلكتروني والتحقق البيومتري باستخدام iDplus سيشكل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

يُذكر أن iDplus هو تطبيق للهواتف الذكية يتيح للمواطنين إنشاء هويتهم الرقمية المالية وربطها بالتطبيقات البنكية، بما يضمن حمايتهم من الاحتيال المالي الإلكتروني، ويتيح لهم التحكم الكامل في معاملاتهم المالية عبر تقنيات تحقق متقدمة وهي بصمة الوجه البيومترية.