الخميس 25 سبتمبر 2025 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مدينة غزة والمحافظة الوسطى من قطاع غزة ..



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 720 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 95 شهيدا منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة منهم 57 بمدينة غزة و 20 شهيدا بالوسطى ومثلهم بخان يونس.

غزة والشمال

ويدفع جيش الاحتلال بمزيد من القوات إلى حي تل الهوا جنوب مدينة غزة فيما تنفذ طائرات الاحتلال قصف جوي تدمر به عدد كبير من المنازل في أحياء غزة المختلفة.

ودمر جيش الاحتلال مقر بنك فلسطين في شارع عمر المختار بمدينة غزة كذلك مقر الإغاثة الطبية بحي تل الهوا.

وارتقى شهيدان بقصف إسرائيلي على شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابون من عائلة الحليمي جراء قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

وسط القطاع.

وارتقى 11 شهيدا ومصابون جراء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة ابو دحروج في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قصف ملعبا في مخيم النصيرات ما اسفر عن استشهاد 13 مواطنا بينهم ستة من عائلة مطر.

جنوب قطاع غزة

وارتقى اربعة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة وادي بالقرب من المشفى الأردني غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم: محمود وادي ونجله محمد محمود رسمي وادي ، مريم وادي هديل نبيل مطر.

وحسب الصحة استشهد 20 مواطنا خلال الـ24 في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 37 مواطنا بينهم اربعة شهداء انتشال و175 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى: 65,419 شهيدًا و167,160 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,823 شهيدًا و54,944 إصابة.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومن ضمن شهداء لقمة العيش، خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 5 شهداء و20 إصابة جراء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,531 شهيدًا وأكثر من 18,531 إصابة.

