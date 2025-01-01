غوتيريش يستجيب لشكوى ترامب

نيويورك /سما/

امر الامين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق استجابةً لرسالة تلقّاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشتكى فيها من "عمل تخريبي" أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة.

وأعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أن أنطونيو غوتيريش وجّه على الفور بإجراء تحقيقٍ دقيقٍ في الحوادث التي أشار إليها ترامب، والتي وصفها بأنها "سَبْتاج" (تخريب) خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر.

وكان ترامب قد علِق لفترة وجيزة على سلّم متحرك لدى دخوله المقر للمشاركة في مناقشات "الأسبوع رفيع المستوى"، وعلّق لاحقًا على الحادث أثناء إلقائه كلمته أمام الجمعية العامة. كما تعطّل جهاز العرض النصي (التيليسوفلر) خلال خطابه.

وأفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "ريا نوفوستي" أن توقف السلّم المتحرك نتج عن تفعيل عَرَضي لجهاز الأمان، ورجّح أن يكون أحد أفراد الوفد الأمريكي هو من تسبّب بذلك دون قصد. وتم تأكيد هذه الرواية من مكتب الأمين العام، الذي أشار إلى أن التحقيق سيشمل جميع الجوانب المتعلقة بالحادثين.