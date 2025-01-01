الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية المعتدلة، وأن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام حوالي 3-4 درجات مئوية ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حارا نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل حارا نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط امطار.