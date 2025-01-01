  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات

الخميس 25 سبتمبر 2025 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية المعتدلة، وأن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام حوالي 3-4 درجات مئوية ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حارا نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل حارا نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط امطار.

الأكثر قراءة اليوم

الورقة الأمريكية: قوة عربية إسلامية تدخل غزة”شرط أساسي” والعرب يكفلون “المقاومة” الفلسطينية في القطاع

مصر تعلن البدء في تدريب قوات الأمن الفلسطينية التي ستدخل غزة وتنتظر دعما دوليا

مصر ترفض عروضاً دولية بمنح واستثمارات ضخمة مقابل تهجير سكان غزة

قاليباف يتوعد بـ”الوعد الصادق 4″ وينفي تدمير منصات إطلاق الصواريخ..الطريق ليس مسدوداً لإيصال الأسلحة لحزب الله

الشرع: نحن نخاف من إسرائيل ولا نفتعل المشاكل معها وتقسيم سوريا سيضر بتركيا والعراق ونحذر من حدوث اضطرابات جديدة

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور يشن هجوما حادا على ترامب ويفند خطابه فئ الأمم المتحدة

هجمات بمسيرات تستهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الأخبار الرئيسية

"زامير" يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس مقابل ايقاف الحرب ..

IMG_1808

شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب طوباس واقتحامات واعتقالات في الضفة

مسؤولون اسرائيليون : ترامب لن يفرض علينا خطة إنهاء الحرب في غزة ..

ويتكوف: انفراجة في غزة خلال الأيام المقبلة ولدينا خطة سلام من 21 نقطة ..

“القسام” تحذر إسرائيل: توسيع التوغل بغزة يضاعف الخطر على الأسرى الإسرائيليين لديها.. وتطالب جيش الاحتلال بـ”التراجع إلى الخلف وفورا”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية