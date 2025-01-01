الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول في عملية قنص بمعارك شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس عن مقتل أحد جنوده من لواء 'ناحال' في معارك شمال قطاع غزة، في حادثة كشفت وسائل إعلام عبرية لاحقًا أنها كانت عملية قنص دقيقة أثارت استنفارًا في صفوف الجيش.

ونقلت صحيفة 'معاريف' عن المؤسسة الأمنية للاحتلال تحذيراتها من أن حركة حماس تسعى 'في القريب العاجل' لتنفيذ عملية خطف جندي، وهو ما يرفع منسوب التوتر والقلق لدى قيادة الاحتلال.

واعترف جيش الاحتلال بأن الجندي القتيل هو الرقيب أول شالاشيو شمعون ديملاش، البالغ من العمر 21 عامًا، من بئر السبع، وهو مقاتل في الكتيبة 932 بلواء ناحال.