كولومبيا تدعو لتشكيل جيش عالمي لتحرير فلسطين واعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وترامب..

نيويورك /سما/

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، لتشكيل قوة عالمية بهدف تحرير فلسطين، وقال إن الشحب والتنديد ليس كافيا لمواجهة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إن العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في تشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين، وإن بيانات التنديد لم تعد كافية.

وشدد على ضرورة إبراز القوة في وجه إسرائيل واعتقال المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا إن تشكيل جيش عالمي لإنقاذ فلسطين سيكون مرتبطا بإرادة الدول.

وأكد بيترو أن "أغلبية إنسانية على مستوى العالم تدعو لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة"، وأنه "يجب تغيير نظام التصويت بمجلس الأمن، لأنه لا يمكن لدولة واحدة أن تفرض رأيها على العالم".

وقال إنه أعرب لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تضامن مع بلاده مع الدوحة والتنديد بالقصف الإسرائيلي الذي طالها في وقت سابق من الشهر الجاري.

حلم فلسطين قريب من التحقق كما قال إنه يؤمن بأن حلم الرئيس الراحل ياسر عرفات بإقامة دولة فلسطينية يقترب من التحقق، وإن إنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة هو إنقاذ للإنسانية جمعاء.

وأعرب بيترو عن رفضه الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة السامية، مضيفا "نحن نساند أطفال غزة الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي، لأننا عانينا من ويلات العنف في بلادنا لذلك ندرك مخاطر الحرب وأهمية تعزيز السلام".

واتهم شركات عالمية تدعم الحرب على غزة وتمويل حملات لصالح إسرائيل، مشيرا إلى أن بعض المواقف الأوربية من الحرب على غزة تتسم بالنفاق.

وفي أغسطس/آب 2018، اعترفت كولومبيا بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة.