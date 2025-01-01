صندوق التقاعد الدنمركي يتخلى عن استثمارات في إسرائيل

وكالات / سما/

قال صندوق التقاعد الدنمركي "أكاديميكر بنسيون"، اليوم الأربعاء، إنه سيستبعد أصول الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب على قطاع غزة وتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية.

وهذا هو أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، وذلك عقب عمليات سحب الاستثمارات مؤخرا التي قام بها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.

وذكر صندوق التقاعد الدنمركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنمركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنمركية، أن "الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية".