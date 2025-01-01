  1. الرئيسية
صندوق التقاعد الدنمركي يتخلى عن استثمارات في إسرائيل

الخميس 25 سبتمبر 2025 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق التقاعد الدنمركي يتخلى عن استثمارات في إسرائيل



وكالات / سما/

قال صندوق التقاعد الدنمركي "أكاديميكر بنسيون"، اليوم الأربعاء، إنه سيستبعد أصول الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب على قطاع غزة وتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية.

وهذا هو أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، وذلك عقب عمليات سحب الاستثمارات مؤخرا التي قام بها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.

وذكر صندوق التقاعد الدنمركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنمركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنمركية، أن "الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية".

19 إصابة بينهم 2 في حالة الخطر الشديد إثر سقوط مسيّرة أطلقت من اليمن في إيلات

