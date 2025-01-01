لندن : بريطانيا قد تدفع 2.7 تريليون دولار كتعويضات لفلسطين بعد الاعتراف بها..

لندن /وكالات/

قد تواجه بريطانيا سلسلة مطالبات تعويضات تصل قيمتها الإجمالية إلى تريليوني جنيه إسترليني، أي ما يعادل تريليوني وسبعمائة مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقدير خبراء في القانون الدولي نُشر في صحيفة ديلي ميل.

ووفقًا للتقدير، قد تطالب الدولة الفلسطينية الجديدة بتعويضات ضخمة عن الأراضي التي تم انتزاعها من الشعب الفلسطيني بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية.

وتطالب فلسطين بمنذ سنوات بمقاضاة بريطانيا وفقًا للقانون الدولي، استنادًا إلى قيمة الأراضي التي كانت تحت الحكم البريطاني بين عامي 1917 و1948.

وقدّر العديد من خبراء القانون الدولي لصحيفة "ديلي ميل" أن مبلغ 2 تريليون جنيه إسترليني، وهو ما يُعادل تقريبًا حجم الاقتصاد البريطاني بأكمله، يُمثل "نقطة انطلاق جيدة" لتقدير حجم مطالبات التعويض التي سيتعين على بريطانيا التعامل معها.

واعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا في وقت سابق من هذا الأسبوع بدولة فلسطينية. وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن جدوى حل الدولتين في ظل استمرار الحرب في غزة وتدهور الوضع الإنساني.