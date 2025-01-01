  1. الرئيسية
اسبانيا تنضم لإيطاليا وترسل سفينة لحماية أسطول الصمود المتوجه لغزة

الخميس 25 سبتمبر 2025 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسبانيا تنضم لإيطاليا وترسل سفينة لحماية أسطول الصمود المتوجه لغزة



مدريد/وكالات/

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده سترسل سفينة لمساعدة أسطول الصمود، في خطوة مشابهة أعلنتها إيطاليا صباح اليوم.

وفي وقت سابق، أرسل وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو فرقاطة تابعة لسلاح البحرية الأربعاء لمساعدة أسطول الصمود المتوجه لغزة بعدما أعلن المنظمون أن عدداً من قواربهم استهدفت بمسيرات قبالة اليونان.

وقال كروسيتو في بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس": "لضمان مساعدة المواطنين الإيطاليين على متن الأسطول. تحدّثتُ مع رئيس الوزراء وسمحت بالتدخل الفوري لفرقاطة فاسان الإيطالية متعددة المهام التابعة للبحرية الإيطالية، التي كانت تبحر شمال كريت في إطار عملية البحر الآمن".

وأدان كروسيتو "بأشد العبارات" الهجوم على الأسطول باستخدام "مسيّرات أطلقها منفذون غير معروفين حالياً"، مضيفاً أن السفينة في طريقها إلى المنطقة من أجل "عمليات إنقاذ محتملة".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه طلب من إسرائيل ضمان سلامة "المواطنين الإيطاليين وأعضاء في البرلمان ونواب البرلمان الأوروبي"، وهم من بين الناشطين المؤيدين للفلسطينيين على متن الأسطول.

وذكرت الوزارة أنها أبلغت إسرائيل بأن "أي عملية تُوكل إلى القوات الإسرائيلية، يجب أن تجري بشكل يمتثل للقانون الدولي ومبدأ الحذر التام"، مضيفة أن "الوزير تاياني طلب من السفارة الإيطالية في إسرائيل جمع المعلومات وطلب ضمان الحماية التامة للمشاركين في الأسطول من الحكومة الإسرائيلية".

