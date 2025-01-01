ويتكوف: انفراجة في غزة خلال الأيام المقبلة ولدينا خطة سلام من 21 نقطة ..

القدس المحتلة/سما/

كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بوجود إمكانية حقيقية لإحراز تقدم سياسي في قضية غزة. وأضاف: "آمل أن نتمكن من الإعلان عن انفراجة في قضية غزة خلال الأيام المقبلة".

واضاف ويتكوف،في منتدى كونكورديا الذي عُقد اليوم الأربعاء في نيويورك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على قادة المنطقة خطة للسلام في غزة والمنطقة مكونة من 21 نقطة.

وأضاف: "آمل، بل أعتقد، أننا سنتمكن من الإعلان عن تحقيق اختراق ما في غزة خلال الأيام المقبلة.

وسيوضح اجتماع نتنياهو وترامب الأسبوع المقبل ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيحاول فرض اتفاق تدريجي على نتنياهو.

تتضمن الخطة أربعة محاور رئيسية: وقف الحرب، والإفراج عن الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الدولية.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فإن إسرائيل ليست على دراية بالخطة، لكن يُقال إنها تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار دائم، وإنهاء الحرب، وإنشاء آلية سيطرة مدنية تضم الدول العربية المعتدلة والسلطة الفلسطينية.كذلك تتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا وتقديم مساعدات عبر المؤسسات الدولية".

وفي اجتماع مع هؤلاء القادة، حاول ترامب إقناعهم بإرسال قوات إلى القطاع وتمويل مبادرة تتضمن مساعدات إنسانية غير مقيدة، على ألا تشارك حماس في إدارة غزة. ولإقناعهم بذلك، ورد أنه وعدهم بأنه لن يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية وبناء مستوطنات في القطاع.