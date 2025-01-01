  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ويتكوف: انفراجة في غزة خلال الأيام المقبلة ولدينا خطة سلام من 21 نقطة ..

الخميس 25 سبتمبر 2025 06:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف: انفراجة في غزة خلال الأيام المقبلة ولدينا خطة سلام من 21 نقطة ..



القدس المحتلة/سما/

كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بوجود إمكانية حقيقية لإحراز تقدم سياسي في قضية غزة. وأضاف: "آمل أن نتمكن من الإعلان عن انفراجة في قضية غزة خلال الأيام المقبلة".

واضاف ويتكوف،في منتدى كونكورديا الذي عُقد اليوم الأربعاء في نيويورك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على قادة المنطقة خطة للسلام في غزة والمنطقة مكونة من 21 نقطة.

وأضاف: "آمل، بل أعتقد، أننا سنتمكن من الإعلان عن تحقيق اختراق ما في غزة خلال الأيام المقبلة.

وسيوضح اجتماع نتنياهو وترامب الأسبوع المقبل ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيحاول فرض اتفاق تدريجي على نتنياهو.

تتضمن الخطة أربعة محاور رئيسية: وقف الحرب، والإفراج عن الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الدولية.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فإن إسرائيل ليست على دراية بالخطة، لكن يُقال إنها تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار دائم، وإنهاء الحرب، وإنشاء آلية سيطرة مدنية تضم الدول العربية المعتدلة والسلطة الفلسطينية.كذلك تتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا وتقديم مساعدات عبر المؤسسات الدولية".

وفي اجتماع مع هؤلاء القادة، حاول ترامب إقناعهم بإرسال قوات إلى القطاع وتمويل مبادرة تتضمن مساعدات إنسانية غير مقيدة، على ألا تشارك حماس في إدارة غزة. ولإقناعهم بذلك، ورد أنه وعدهم بأنه لن يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية وبناء مستوطنات في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

الورقة الأمريكية: قوة عربية إسلامية تدخل غزة”شرط أساسي” والعرب يكفلون “المقاومة” الفلسطينية في القطاع

مصر تعلن البدء في تدريب قوات الأمن الفلسطينية التي ستدخل غزة وتنتظر دعما دوليا

مصر ترفض عروضاً دولية بمنح واستثمارات ضخمة مقابل تهجير سكان غزة

قاليباف يتوعد بـ”الوعد الصادق 4″ وينفي تدمير منصات إطلاق الصواريخ..الطريق ليس مسدوداً لإيصال الأسلحة لحزب الله

الشرع: نحن نخاف من إسرائيل ولا نفتعل المشاكل معها وتقسيم سوريا سيضر بتركيا والعراق ونحذر من حدوث اضطرابات جديدة

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور يشن هجوما حادا على ترامب ويفند خطابه فئ الأمم المتحدة

هجمات بمسيرات تستهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الأخبار الرئيسية

مسؤولون اسرائيليون : ترامب لن يفرض علينا خطة إنهاء الحرب في غزة ..

“القسام” تحذر إسرائيل: توسيع التوغل بغزة يضاعف الخطر على الأسرى الإسرائيليين لديها.. وتطالب جيش الاحتلال بـ”التراجع إلى الخلف وفورا”

13 شهيدا وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالنصيرات وسط قطاع غزة

IMG_1801

19 إصابة بينهم 2 في حالة الخطر الشديد إثر سقوط مسيّرة أطلقت من اليمن في إيلات

مصر ترفض عروضاً دولية بمنح واستثمارات ضخمة مقابل تهجير سكان غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية