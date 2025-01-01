“القسام” تحذر إسرائيل: توسيع التوغل بغزة يضاعف الخطر على الأسرى الإسرائيليين لديها.. وتطالب جيش الاحتلال بـ”التراجع إلى الخلف وفورا”

غزة/سما/

حذرت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، إسرائيل من توسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة.

وأكدت أن “استمرار التوغل” سيضاعف الخطر على الأسرى الإسرائيليين لديها.

وفي رسالة نشرتها على “تلغرام”، قالت القسام: “كما تم تحذيركم سابقا.. كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة سيزداد الخطر على أسراكم”.

وطلبت “القسام”، في رسالتها التي نشرتها باللغتين العربية والعبرية، من الجيش الإسرائيلي “التراجع إلى الخلف وفورا”.

وأرفقت رسالتها بخريطة بلونين الأحمر والأبيض، حيث يمثل الأحمر أحياء الصبرة والزيتون (شرق) وتل الهوى (جنوب غرب)، والأبيض يمثل المناطق الغربية من المدينة.

وخلال الأيام الماضية، تم رصد توغل آليات عسكرية إسرائيلية في الأحياء التي حددتها “القسام” باللون الأحمر لخريطتها.

ويأتي التحذير في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تكثيف استهدافه للأبراج والعمارات السكنية في غزة في سياسة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف لإجبار الناس على النزوح من المدينة إلى جنوب القطاع.