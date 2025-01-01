  1. الرئيسية
ترامب يتعد للزعماء العرب والمسلمين بمنع اسرائيل من ضم الضفة الغربية

الأربعاء 24 سبتمبر 2025 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتعد للزعماء العرب والمسلمين بمنع اسرائيل من ضم الضفة الغربية



وكالات - سما-

ذكر موقع "بوليتيكو"، اليوم الأربعاء، نقلا عن ستة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال اثنان من المصادر، بحسب المجلة، إن ترامب كان حازماً في هذا الموضوع، وإن الرئيس وعد بأن إسرائيل لن يُسمح لها بالاستيلاء على الضفة الغربية، التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وليس حماس.

وأشار شخص آخر مطلع على المحادثات إلى أنه رغم تطمينات ترامب، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ قرابة عامين ضد حماس لم يقترب من التحقق.

كما قال شخصان آخران مطلعان على الأمر، إن ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء تُحدد خطة الإدارة لإنهاء الحرب، ب

