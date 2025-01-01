13 شهيدا وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالنصيرات وسط قطاع غزة

غزة /سما/

استُشهد مساء اليوم الأربعاء، 13 مواطنا وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين أمام بوابة ملعب النجوم في منطقة السوق بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة، باستقباله 11 شهيدا أغلبيتهم عبارة عن أشلاء، إضافة إلى 17 إصابة جراء استهداف الاحتلال المواطنين في النصيرات.

وعُرف من شهداء القصف على تجمع للمواطنين أمام بوابة ملعب النجوم بمخيم النصيرات:

1 _ الشهيد / حسن محمود حسين .

2 _ الشهيد / مصطفى جمعة مطر .

3 _ الشهيدة / هالة جمعة مطر .

4 _ الشهيدة / جوري محمد مطر.

5 _ الشهيدة / فاطمة جمعة مطر .

6 _ الشهيد / جمعة محمد مطر .

7 _ الشهيدة / جمانة محمد مطر .

8 _ الشهيدة / حنان خليل العرقان .

9 _ الشهيدة / جملات عبدالحافظ الخالدي .

10 _ الشهيدة / زينب صبري بدوان .

11 _ شهيد مجهول الهوية.