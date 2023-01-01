“القسام” تعلن قتل وجرح عسكريين إسرائيليين إثر استهدافها دبابتين في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الأربعاء، قتل وجرح عسكريين إسرائيليين إثر استهدافها دبابتين في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

جاء ذلك في منشور “للقسام” عبر منصة “تلغرام”، بشأن عمليات نفذها مقاتلوها في محاور تقدم الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة.

وأفادت بأن مقاتليها “استهدفوا دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركفاه بقذيفتي الياسين 105 في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة والتي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية”.

وأشارت إلى أنه “جرى إيقاع طاقمي الدبابتين بين قتيل وجريح”.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة حتى الساعة 16:00 (ت غ) على إعلان القسام.

يأتي ذلك “ضمن رد الفصائل الفلسطينية على مساعي الجيش لاحتلال مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين”، بحسب البيان.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فقد قتل 911 عسكريا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بينهم 465 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من ذات الشهر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، منذ 11 أغسطس/ آب الماضي، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم “عربات جدعون 2″، وتخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.

فيما أقرت الحكومة الإسرائيلية في 8 أغسطس الماضي، خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.