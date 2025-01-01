  1. الرئيسية
19 إصابة بينهم 2 في حالة الخطر الشديد إثر سقوط مسيّرة أطلقت من اليمن في إيلات

الأربعاء 24 سبتمبر 2025 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
19 إصابة بينهم 2 في حالة الخطر الشديد إثر سقوط مسيّرة أطلقت من اليمن في إيلات



القدس المحتلة/سما/

أصيب 19 شخصا، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة، إثر سقوط طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، عصر اليوم الأربعاء، في المنطقة السياحة بمدينة إيلات مقابل مجمع "مول البحر"، حسب مصادر عبرية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها عزلت موقع السقوط، فيما يعمل خبراء المتفجرات على فحص بقايا الطائرة لتحديد إن كانت ناتجة عن اعتراض أو سقوط مباشر.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن الطائرة أُطلقت من اليمن، موضحاً أن محاولات لاعتراضها نُفذت خلال تحليقها.

كما حذر الجيش السكان من الاقتراب من الحطام خشية وجود مواد متفجرة، داعياً للإبلاغ عن أي جسم مشبوه.

وتتواصل في المنطقة أعمال قوات الإنقاذ والإسعاف، في حين يواصل ما يسمى "قيادة الجبهة الداخلية" إصدار التعليمات للسكان.

وانفجرت الأسبوع الماضي طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن عند مدخل فندق "جاكوب" في إيلات، ما أدى إلى اندلاع حريق في الساحة دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك بأسبوع، أصابت مسيّرة حوثية قاعة المسافرين في مطار رامون القريب من إيلات، وتسببت بأضرار مادية في المكان.

وأسفر الهجوم عن إصابة عاملين اثنين بجروح طفيفة، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بحالات هلع.

