محرقة غزة ..84 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأربعاء 24 سبتمبر 2025 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
محرقة غزة ..84 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال في قطاع غزة منذ فجر اليوم



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد 84 مواطنا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

وبحسب الوزارة، فقد نُقل 25 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و25 إلى المستشفى المعمداني، و17 إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و4 إلى مستشفى الأقصى، و3 إلى مستشفى السرايا، و10 إلى مستشفى العودة.

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,419، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,160 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

