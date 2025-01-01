الورقة الأمريكية: قوة عربية إسلامية تدخل غزة”شرط أساسي” والعرب يكفلون “المقاومة” الفلسطينية في القطاع

واشنطن/سما/

يتحول في واشنطن مقترح تشكيل قوة عربية إسلامية مشتركة تدخل قطاع غزة بدلا من فصائل المقاومة الى مشروع تفصيلي متكامل قد تدعمه وتوافق عليه خمسة دول عربية على الاقل وقد تنضم تركيا الى جهد دبلوماسي يدعم هذا السيناريو .

السيناريو المشار إليه وضعه الرئيس دونالد ترامب صراحة على طاولة خمسة زعماء عرب على الاقل والرئيس التركي رجب طيب آردوغان .

الجديد في المسألة ليس الاقتراح لكن تقديم ورقة أمريكية متكاملة تطرق الى كل التفاصيل الأمنية باعتبارها جزء اساسي من السيناريو الجديد لوقف الحرب في غزة .

الورقة الأمريكية تطرح بعض التفصيلات عن مجموعة قوة لحفظ الهدوء عربية وإسلامية تمهد لتدشين اعادة الاعمار وتسيطر على إدخال المساعدات على ان يتولى الزعماء العرب كفالة اقناع فصائل المقاومة وحركة حماس بما يسمى صمت الاسلحة بدلا من تسليمها على ان تسلمك للاحقا عند استقرار التجربة ,.

الأمريكيون في الكواليس ابلغوا بانه لا وقف للحرب في غزة بقرار من الرئيس ترامب الا ضمن ذلك الترتيب .