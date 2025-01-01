رئيس تشيلي: "أريد محاكمة نتنياهو بدلاً من اغتياله بصاروخ"

نيويورك/وكالات/

قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك مساء يوم الثلاثاء، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يود أن يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل أمام محكمة دولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما حدث في قضيتي البلقان ورواندا.

وأضاف الرئيس التشيلي: "لا أريد أن أرى نتنياهو يُدمّر بصاروخ مع عائلته"، ولكن أريد أن أراه والمسؤولين عن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني يمثلون أمام محكمة العدل الدولية.

وأدان بوريك الهجمات الإسرائيلية على قطر، والقصف في إيران، مؤكداً على أن المجتمع الدولي يجب أن يكافح الكراهية، ويعزز النظام متعدد الأطراف.

وقال: "في هذه المرحلة، لم أعد أعرف ماذا أقول عن غزة، لأن الكثيرين قالوا كل شيء من هذا المنبر وغيره، ولكن فوق كلماتنا لا تزال النظرات لأولئك الذين فقدوا حياتهم من الأبرياء، تتردد صداها أمامنا". ووصف بوريك الأزمة بأنها عالمية نظراً لكوارثها الإنسانية.

وشدد بوريك على أنه لا يمكن التسامح مع العنف بأي شكل من الأشكال، وقال: "إحدى المشاكل التي نواجهها كبشرية هي أن الألم غالباً ما يولد الكراهية، ولكن يجب علينا مواجهتها، وتحويل الرغبات في الكراهية إلى رغبات في العدالة، لا تقدموا أي تنازلات للعنف".