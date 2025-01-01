  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تعلن البدء في تدريب قوات الأمن الفلسطينية التي ستدخل غزة وتنتظر دعما دوليا

الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن البدء في تدريب قوات الأمن الفلسطينية التي ستدخل غزة وتنتظر دعما دوليا



نيويورك /سما/

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر بدأت إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، مؤكدا الاستعداد للتوسع في ذلك بدعم دولي.

وصرح مدبولي، في اجتماع بشأن اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة، بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك: لقد بدأت مصر إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، ونحن على استعداد للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي.

وأضاف: من ناحية أخرى، فإن مصر على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، ونرى ضرورة لإمكانية تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومهام البعثة، وهي التفاصيل التي ستتشكل بطبيعة الحال، وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه سياسيًا.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع كل من: أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد العاطي بدر، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعدد من مسئولي الدول العربية والأجنبية.

يأتي حضور رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع، على هامش مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وبدأ مدبولي حديثه، خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر لـ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته لهذا الاجتماع، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، التي أثمرت مع الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين بالأمس، مؤكدا أن ذلك ما تعتبره مصر نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لفخامة الرئيس ماكرون على القرار التاريخي باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعرض خطة امريكية لانهاء الحرب : اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما..

جيش الاحتلال يستكمل تطويق مدينة غزة ويستولي على احياء جديدة في قلب المدينة

هاجم ايران والأمم المتحدة..ترامب: أسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماس ترفض العروض

سفير إسرائيلي سابق في مصر : تآكل الملحق الأمني لكامب ديفيد ينذر بمواجهة مع القاهرة

اسرائيل تقرر إغلاق معبر الكرامة إلى اشعار اخر

هجمات بمسيرات تستهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

رئيس وزراء فرنسا الأسبق يحذر من توسع حرب غزة ويدعو أوروبا لاتخاذ موقف صارم قبل الانتشار النووي الكبير بالشرق الاوسط

الأخبار الرئيسية

قاليباف يتوعد بـ”الوعد الصادق 4″ وينفي تدمير منصات إطلاق الصواريخ..الطريق ليس مسدوداً لإيصال الأسلحة لحزب الله

ملك الأردن: مستعد للعمل مع أمريكا على خطة شاملة لإنهاء حرب غزة وخطوة ضم الضفة ستقوض جهود السلام والاستقرار

الشرع: نحن نخاف من إسرائيل ولا نفتعل المشاكل معها وتقسيم سوريا سيضر بتركيا والعراق ونحذر من حدوث اضطرابات جديدة

هجمات بمسيرات تستهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع ومجزرة اسرائيلية في سوق فراس وسط مدينة غزة فجر اليوم ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية