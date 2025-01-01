  1. الرئيسية
الدفاع المدني بغزة: مئات العائلات تفترش الأرض دون مأوى في جنوب القطاع ..

الأربعاء 24 سبتمبر 2025 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن مئات العائلات تفترش الأرض بعد أن نزحت من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، دون أن تتمكن من تأمين مأوى مؤقتًا لها، لعدم قدرتها المادية توفير ذلك.

وشدد الدفاع المدني في بيان يوم الأربعاء، على أن الإحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة للظروف المأساوية التي وضع فيها آلاف النازحين تحت خطر الموت، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وطالب العالم الدولي والعربي والإسلامي بالعمل الجاد لوقف هذه المأساة فورًا، والضغط على الإحتلال لتنفيذ وقف إطلاق الحرب في قطاع غزة.

