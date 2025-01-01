قاليباف يتوعد بـ”الوعد الصادق 4″ وينفي تدمير منصات إطلاق الصواريخ..الطريق ليس مسدوداً لإيصال الأسلحة لحزب الله

طهران /وكالات /

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في مقابلة لمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، اليوم الأربعاء، أنّ المزاعم الإسرائيلية بشأن تدمير 50% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية “كذب محض”.

وكشف قاليباف أنّ “الأعداء كانوا يخططون لإجراء عملية مشابهة لعملية البيجرز على منظومة الصواريخ الإيرانية، إلا أنّ “الصواريخ أصابت بدقة منطقة بئر السبع الاستراتيجية”، مضيفاً أنّ “كل صاروخ إيراني كان رسالة واضحة”.

كما أشار إلى أنّ مصالح إيران القومية، ومصالح العالم الإسلامي، وأمن طهران القومي، وأمن المنطقة كلها يسلتزم أن “ندافع عن بلادنا”.

وتطرق رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى عملية “الوعد الصادق 3” أيضاً، حيث اعتبر أنها أثبتت دقة وقدرة الصواريخ الإيرانية، لافتاً إلى أنّ “العدو أدرك جيداً هذا الأمر”، وتوعّد بأن الصواريخ ستكون “أشد وأقوى” في عملية “الوعد الصادق 4″، إذا ارتكب “العدو أي خطأ مجدداً”.

على صعيد آخر، نفى قاليباف وجود طريق “مسدود بالمطلق” لإيصال الأسلحة لحزب الله، لافتاً إلى وجود “صعوبات”.

وأكّد أن “حزب الله حيّ، واليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى، من حيث المعتقدات، والقدرات، والتماسك، والجوانب المادية والمعنوية، لكن هذا “لا يعني عدم وجود تحديات”، على حد تعبيره.

وشدّد قالبياف أيضاً على أنّ “الكيان الاسرائيلي لم يتمكن أبداً من التغلب على الحزب، على الرغم من عملية البيجرز الإرهابية والاغتيالات”.

وفي 26 آب/أغسطس الماضي، حذّر قالبياف من أنّ أي عدوان جديد على إيران سيؤدي إلى توسع الحرب نحو مناطق جديدة ومجالات أخرى، مؤكّداً أنّ إيران سترد برد أقوى من السابق على “أي هجوم محتمل من قبل الأعداء”.