تيدروس : العنف يحاصر مستشفيين ويهدد حياة الأطفال والمرضى بغزة

الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاهاي/وكالات :

أفاد "تيدروس أدهانوم غيبرييسوس"، مدير منظمة الصحة العالمية، بأن تصاعد العنف بالقرب من مستشفيي الرنتيسي والعيون في غزة أجبر المرضى والعاملين على الفرار.

وأضاف أن هذا الوضع يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع، مع تزايد المخاطر على المدنيين وضرورة حماية المرافق الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية.

وأشار تيدروس إلى أن مستشفى الرنتيسي كان المستشفى التخصصي الوحيد للأطفال في غزة، بينما كان مستشفى العيون المرفق الوحيد الذي يوفر رعاية متخصصة للعيون.

وحذر من أن استمرار العنف وبقاء مئات الآلاف من السكان في غزة مع غلق المرافق الصحية قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح.

وأكد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول سريعة لحماية المدنيين وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق خروج "مستشفى الرنتيسي للأطفال" و"مستشفى العيون" عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المستمر لمحيط المستشفى، بالإضافة إلى تدمير مركز صحي الإغاثة الطبية في مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع".

وأضافت أن جميع الطرق المؤدية الى المستشفيات غير آمنة أو مدمرة ما يجعل من وصول المرضى مسألة صعبة جدا.

