ملك الأردن: مستعد للعمل مع أمريكا على خطة شاملة لإنهاء حرب غزة وخطوة ضم الضفة ستقوض جهود السلام والاستقرار

عمان/سما/

العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، استعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام العادل.

وقال الملك عبد الله، إن “الأولوية القصوى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات دون عوائق”، حسب وكالة الأنباء الأردنية – بترا.

وأضاف أنه “بينما نعمل لحل الصراع في غزة لا نريد أن نرى صراعا آخر يندلع في الضفة الغربية”، مؤكدا أن ضم الضفة أو تغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس سيقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.

وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة وعبارة “إسرائيل الكبرى” إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.

وفي الوقت الحالي، تخوض إسرائيل حربا واسعة ضد قطاع غزة مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت في استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفا آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والعالمية لإنهاء الحرب، كما يعارض أي أصوات داخلية تطالبه بإبرام صفقة للتهدئة.