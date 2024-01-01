  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الشرع: نحن نخاف من إسرائيل ولا نفتعل المشاكل معها وتقسيم سوريا سيضر بتركيا والعراق ونحذر من حدوث اضطرابات جديدة

الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرع: نحن نخاف من إسرائيل ولا نفتعل المشاكل معها وتقسيم سوريا سيضر بتركيا والعراق ونحذر من حدوث اضطرابات جديدة



نيويورك /سما/

حذّر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في نيويورك الثلاثاء من خطر حدوث اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط إذا لم تتوصّل بلاده وإسرائيل إلى اتفاق أمني.
والشرع، القيادي الجهادي السابق الذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، سيصبح الأربعاء أول رئيس سوري يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1967.
وخلال جلسة حوارية نظّمها في نيويورك مركز الأبحاث الأميركي “معهد الشرق الأوسط”، قال الشرع “لسنا نحن من يسبّب المشاكل لإسرائيل. نحن نخاف من إسرائيل وليس العكس”.
وأضاف “هناك مخاطر متعدّدة مرتبطة بواقع أن إسرائيل تؤخّر المفاوضات وتواصل انتهاك مجالنا الجوي واختراق أراضينا”.

 

ورفض الشرع الخوض في أيّ نقاش بشأن تقسيم بلاده، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توغلاتها في جنوب سوريا حيث تقول إنّها تدافع عن مصالح الأقلية الدرزية.
وقال الرئيس السوري الانتقالي إنّ “الأردن يتعرّض لضغوط، وأيّ حديث عن تقسيم لسوريا سيضرّ بالعراق وسيضرّ بتركيا”.
وأضاف أنّ “هذا الأمر سيعيدنا جميعا إلى المربّع الأول”، مشيرا إلى أنّ بلاده خرجت لتوّها من حرب أهلية استمرت عقدا ونصف العقد.

 

ورسميا لا تزال سوريا وإسرائيل في حالة حرب، لكنّ البلدين بدآ إثر سقوط نظام الأسد مفاوضات مباشرة تخلّلتها اجتماعات ثنائية على المستوى الوزاري.
وكان الشرع استبعد الإثنين أيّ اعتراف سوري بإسرائيل في الوقت الراهن.

الأكثر قراءة اليوم

نبيُّ الغضب يفجِّر نبوءةً جديدة: الأرض تهتزُّ تحت أقدام "إسرائيل" وهذه سيناريوهات الأيام القادمة

الكشف عن الخطة التي سيعرضها ترامب على القادة العرب …

ترامب يعرض خطة امريكية لانهاء الحرب : اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما..

جيش الاحتلال يستكمل تطويق مدينة غزة ويستولي على احياء جديدة في قلب المدينة

هاجم ايران والأمم المتحدة..ترامب: أسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماس ترفض العروض

سفير إسرائيلي سابق في مصر : تآكل الملحق الأمني لكامب ديفيد ينذر بمواجهة مع القاهرة

اسرائيل تقرر إغلاق معبر الكرامة إلى اشعار اخر

الأخبار الرئيسية

ملك الأردن: مستعد للعمل مع أمريكا على خطة شاملة لإنهاء حرب غزة وخطوة ضم الضفة ستقوض جهود السلام والاستقرار

هجمات بمسيرات تستهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة

عشرات الشهداء والجرحى في القطاع ومجزرة اسرائيلية في سوق فراس وسط مدينة غزة فجر اليوم ..

afa9fa96-f6b9-4a6c-bc14-9c787cb41cf4

ترامب يعرض خطة امريكية لانهاء الحرب : اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما..

سفير إسرائيلي سابق في مصر : تآكل الملحق الأمني لكامب ديفيد ينذر بمواجهة مع القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية