اليابان: اعترافنا بدولة فلسطين مسألة وقت فقط

طوكيو/وكالات/

أعلن رئيس وزراء اليابان "شيغيرو إيشيبا" أمام اجتماع للأمم المتحدة أن اعتراف طوكيو بدولة فلسطين هو مسألة وقت فقط، معربا عن "سخطه" من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون.

وأضاف: "أشعر بسخط شديد إزاء التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي يبدو أنها ترفض بشكل قاطع فكرة إقامة دولة فلسطينية".



وتابع: "بالنسبة لبلادنا، المسألة ليست الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن متى. لا يمكن على الإطلاق قبول الإجراءات أحادية الجانب المستمرة من قبل حكومة إسرائيل".

وقال: "يجب أن أؤكد بوضوح أنه إذا تم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعرقل تحقيق حل الدولتين، فإن اليابان ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جديدة ردا على ذلك".



وأوضح أن "الإرهاب الذي مارسته حماس والدمار الذي نشهده اليوم في غزة ترك الكثيرين يشعرون بالحزن العميق".



وتابع: "الأمر الأكثر أهمية هو أن تتمكن فلسطين من البقاء بطريقة مستدامة، وتعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل".