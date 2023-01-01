الجيش الإسرائيلي يُعدم فلسطينيًا بالرصاص قرب مدينة جنين..

جنين/سما/

فلسطيني، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل عدد من الفلسطينيين في مواقع متفرقة من الضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم : “استشهاد الشاب أحمد جهاد براهمة (24 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة عنزا جنوب جنين”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في بيان سابق وصل الأناضول، إن طواقمها في جنين تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر لشاب من بلدة عنزا جنوبي جنين.

وفي وقت سابق الأربعاء، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي بلدة عنزا وشرعت بعملية تفتيش واعتقال فلسطينيين والتحقيق معهم.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء سلسلة اقتحامات لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان أن الجيش ينفذ منذ فجر الأربعاء عملية عسكرية واسعة في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله (وسط)، وينفذ حملة اعتقالات وتحقيق مع السكان بعد تفتيش منازلهم والعبث في محتوياتها.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة (وسط)، وبلدات الزاوية وقراوة بني حسان بمحافظة سلفيت (شمال)، كما اعتقل عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام بلدات سعير ويطا وحلحول بمحافظة الخليل (جنوب).

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1044 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.