البيت الأبيض يطالب الامم المتحدة بالتحقيق في توقف السلالم المتحركة بعد صعود ترامب

وكالات / سما/

طالبت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأمم المتحدة بفتح تحقيق، عقب تقارير تفيد بتعمد موظفين إيقاف السلالم المتحركة فور صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إليها في طريقه لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة.

وكتبت ليفيت على شبكة إكس: "إذا فعل أي شخص هذا عمدًا، فيجب فصله والتحقيق معه".

وكانت تشير إلى تقرير في صحيفة "التايمز" ذكر أن عمالًا مازحوا بأنهم سيُطفئون السلالم المتحركة ويُجبرون ترامب على صعودها.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن آلية الأمن فُعّلت عن طريق الخطأ من قِبل شخص صعد السلالم المتحركة قبل الرئيس، وأنه أُعيد تشغيلها على الفور.