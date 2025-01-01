عشرات الشهداء والجرحى في القطاع ومجزرة اسرائيلية في سوق فراس وسط مدينة غزة فجر اليوم ..

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧١٩ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٣٨ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة منهم ٢٧ بمدينة غزة .

غزة والشمال

وفجر اليوم الاربعاء ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق النازحين بسوق فراس المجاور لبلدية غزة ما أسفر عن استشهاد ٢٠ مواطن واصابة العشرات بينهم أطفال.

وارتقى خمسة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الهمص على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستشهدت مواطنتان وإصابات جراء قصف لطائرات الاحتلال محيط سوق اليرموك بمدينة غزة.

واقتحم جيش الاحتلال المشفى الاردني الميداني بعد اخلائه في حي تل الهوا

ونفذ عمليات حفر حولها.

وتقدمت الدبابات قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون القديم ووضعت سواتر ترابية تشرف على غرب المدينة.

وارتقى شهيد باستهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب "كيرفور" بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفجرت قوات الاحتلال مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في منطقة النفق شمالي مدينة غزة.

وسط القطاع.

وارتقى اربعة شهداء ومصابون حراء القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة خطاب في مخيم ١ النصيرات وسط قطاع غزة.

واصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على قرية المصدر شرقي محافظة الوسطى وسط القطاع

جنوب قطاع غزة

وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف مباني وسط وجنوب مدينة خان يونس.

وحسب الصحة استشهد ستة مواطنين خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٣٨ مواطن و ١٩٠ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٥٣٨٢ شهيدًا و ١٦٦٩٨٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٢٨٢٣ شهيدًا و ٥٤٩٤٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية مناطق المساعدات ثلاثة شهداء و ١٥ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٥٢٦ شهيدًا وأكثر من ١٨٥١١ إصابة.