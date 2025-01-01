الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

  1. الرئيسية
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، يحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية المعتدلة يوم غد الخميس، حيث يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام حوالي 3-4 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

الجمعة: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.      

كما يكون الجو يوم السبت المقبل غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

