حماس تنفي ادعاء ترامب رفضها إبرام اتفاق وتحمّل نتنياهو المسؤولية

غزة/سما/

نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ادّعى فيها أن الحركة هي من يرفض عروض وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت “حماس” أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو “المعطل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق”.

وقال الحركة في بيان، إنّها “لم تكن يومًا عقبة في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدّمت في سبيل ذلك كلَّ المرونة والإيجابية اللازمة”.

وأضافت: “تعلم الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع أنّ مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق”.

وتابعت حماس: “لقد انقلب الإرهابي نتنياهو على اتفاق يناير (كانون الثاني) الماضي، وقابل مُقترَح (المبعوث الأمريكي ستيف) ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة ترامب الأخيرة”.