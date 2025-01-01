في كلمته امام الجمعية العامة.. ملك الأردن: إسرائيل تهدم أسس السلام وحكومة نتنياهو لا ترغب فيه

نيويورك/وكالات/

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، أن إسرائيل تهدم أسس السلام وحكومتها الحالية برئاسة بنامين نتنياهو لا ترغب فيه.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال الملك عبد الله: “عام آخر ومرة أخرى تنعقد فيها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحفل آخر أقف فيه أمامكم لأتحدث عن القضية ذاتها: الصراع في الشرق الأوسط”.

وتابع: “هذه ليست المرة الأولى التي تدفعني فيها التطورات على الأرض إلى التساؤل عن قدرة الكلمات على التأثير والتعبير بشكل واف عن حجم هذه الأزمة”.

واستدرك “ومع ذلك، فإن الصمت قد يعني قبول الوضع الحالي والتخلي عن إنسانيتنا، وهو أمر لا يمكنني القيام به”.

الملك عبد الله أكد أن “أفعال إسرائيل على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز عليها السلام”.

ودعا المجتمع الدولي إلى أن التوقف عن “التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية (برئاسة بنيامين نتنياهو) شريك راغب في السلام”.