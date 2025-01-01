  1. الرئيسية
هاجم ايران والأمم المتحدة..ترامب: أسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماس ترفض العروض

الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاجم ايران والأمم المتحدة..ترامب: أسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماس ترفض العروض



نيويورك /سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة ولم تقف إلى جانبنا لوقف الحروب".

واضاف" ما يهمني هو إنقاذ الأرواح وليس الحصول على الجوائز".

واكد ان عملية بناء مقر الأمم المتحدة شابها فساد.

وقال ترامب" أسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماس رفضت بشكل متكرر كل العروض، مضيفا "علينا أن ننهي الحرب في غزة وأن نتفاوض على السلام وإعادة الرهائن فورا".

واكد ان إيران أول راع للإرهاب بالعالم ولا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية.

وتابع "خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى ونتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود".

واضاف" منذ استلامي زمام السلطة حققنا استثمارات قيمتها 17 تريليون دولار والهجرة غير المشروعة تدمر الدول ولا بد من مواجهتها".

واكد" ان كل أعضاء الناتو تقريبا التزموا رسميا بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 5% وتفاوضنا على صفقات تجارية مع العديد من دول العالم".

واشار في كلمته "أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما وأعمل بشكل مكثف لوقف القتل الدائر في أوكرانيا".

الهند والصين تمولان حرب أوكرانيا بشرائهما النفط الروسي.

ندعو لتدمير الأسلحة البيولوجية ووقف تطوير النووية.

