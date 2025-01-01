وزير الخارجية الامريكية: لا وجود لدولة فلسطينية

نيويورك/وكالات/

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لشبكة فوكس نيوز ان الدول التي تعترف بدولة فلسطينية تفعل ذلك بسبب ضغوط سياسية داخلية.

واضاف ان "اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام لكن لا وجود لهذه الدولة".

واعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا يوم الأحد الماضي اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميًا: "بريطانيا تعترف بدولة فلسطينية".

وأضاف أن أصدرتُ تعليماتي بفرض عقوبات على شخصيات من حماس خلال الأسابيع المقبلة".

من جهته أوضح رئيس وزراء كندا مارك كارني أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل منهجي لمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية على الإطلاق".