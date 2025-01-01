نجمة البوب البريطانية دوا ليبا تطرد وكيل أعمالها بسبب دعمه الاحتلال

لندن /وكالات/

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن نجمة البوب الشهيرة دوا ليبا، طردت وكيل أعمالها ديفيد ليفي.

أعلنت النجمة البريطانية ذات الأصول الكوسوفية دوا ليبا، 30 عاماً، عن طرد وكيل أعمالها الدولي ديفيد ليفي بسبب اكتشاف دعمه الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ليبا (30 عاما) وهي من أصول كوسوفية، طردت وكيل أعمالها ليفي (يهودي) الذي يمثلها في وكالة ويليام موريس إنديفور (WME) الخاصة بالفنانين وصنّاع المحتوى بلندن، بعد أن اكتشفت دوره في حملة لإلغاء مشاركة الفرقة الراب الإيرلندية "كينيكاب" (Kneecap) في مهرجان غلاستونبري الموسيقي الشهير في تموز/ يوليو الماضي.

الفرقة، المعروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وُصفت في الرسالة التي وقعها ليفي بأنها "تغذي معاداة السامية"، مما أثار غضب ليبا التي تُعد من أبرز المدافعين عن فلسطين، والرافضين لحرب الإبادة على قطاع غزة.

الرسالة، التي وقعها أكثر من 100 شخصية فنية، أثارت احتجاجات واسعة، ودافع عنها ليفي كـ"حماية للقيم اليهودية"، لكنها تعارضت مع مواقف ليبا السياسية الجريئة.

وكان ليفي بحسب "ديلي ميل" هو المسؤول عن تنظيم جولات وحفلات ديبا في الخارج.

يشار إلى أن دوا ليبا التي يتابعها نحو 90 مليونا عبر "انستغرام"، نشرت عدة مرات دعوات لوقف حرب الإبادة في غزة، وأشارت إلى تقصير قادة دول العالم في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب.