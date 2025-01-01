  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

نجمة البوب البريطانية دوا ليبا تطرد وكيل أعمالها بسبب دعمه الاحتلال

الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجمة البوب البريطانية دوا ليبا تطرد وكيل أعمالها بسبب دعمه الاحتلال



لندن /وكالات/

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن نجمة البوب الشهيرة دوا ليبا، طردت وكيل أعمالها ديفيد ليفي.

أعلنت النجمة البريطانية ذات الأصول الكوسوفية دوا ليبا، 30 عاماً، عن طرد وكيل أعمالها الدولي ديفيد ليفي بسبب اكتشاف دعمه الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ليبا (30 عاما) وهي من أصول كوسوفية، طردت وكيل أعمالها ليفي (يهودي) الذي يمثلها في وكالة ويليام موريس إنديفور (WME) الخاصة بالفنانين وصنّاع المحتوى بلندن، بعد أن اكتشفت دوره في حملة لإلغاء مشاركة الفرقة الراب الإيرلندية "كينيكاب" (Kneecap) في مهرجان غلاستونبري الموسيقي الشهير في تموز/ يوليو الماضي.

الفرقة، المعروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وُصفت في الرسالة التي وقعها ليفي بأنها "تغذي معاداة السامية"، مما أثار غضب ليبا التي تُعد من أبرز المدافعين عن فلسطين، والرافضين لحرب الإبادة على قطاع غزة.

الرسالة، التي وقعها أكثر من 100 شخصية فنية، أثارت احتجاجات واسعة، ودافع عنها ليفي كـ"حماية للقيم اليهودية"، لكنها تعارضت مع مواقف ليبا السياسية الجريئة.

وكان ليفي بحسب "ديلي ميل" هو المسؤول عن تنظيم جولات وحفلات ديبا في الخارج.

يشار إلى أن دوا ليبا التي يتابعها نحو 90 مليونا عبر "انستغرام"، نشرت عدة مرات دعوات لوقف حرب الإبادة في غزة، وأشارت إلى تقصير قادة دول العالم في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

فوكس نيوز ؛ حماس تتقدم بمبادرة جديدة للرئيس ترامب ..

القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

القسام" تبث فيديو للجندي الأسير في غزة "آلون أوهل" يهاجم فيه نتنياهو

القناة 12 العبرية تكشف : هذا ما ينتظر اسرائيل في اليوم التالي لموجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية..

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال مسؤولا بارزًا في “حماس” بغزة

“أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين وعرب: ترامب سيعرض على القادة رؤية واشنطن لإنهاء الحرب على غزة

أوروبا تحذر إسرائيل : اجراءات عقابية صارمة حال قيامها باجراءات ضم في الضفة الغربية..

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية تكشف : هذا ما ينتظر اسرائيل في اليوم التالي لموجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وخروج مشفى الأطفال عن العمل في مدينة غزة

“أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين وعرب: ترامب سيعرض على القادة رؤية واشنطن لإنهاء الحرب على غزة

IMG_1776

الرئيس عباس: دولةَ فلسطيَن هي الجهةُ الوحيدةُ المؤهلةُ لحكم غزة ولن يكونَ لحماس دور وعليها تسليمُ السلاح ِللسلطةِ

أوروبا تحذر إسرائيل : اجراءات عقابية صارمة حال قيامها باجراءات ضم في الضفة الغربية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية