غروسي يعلن الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

وكالات - سما-

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يوم الإثنين، عزمه على الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً رغبته في عودة المنظمة للتركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة، في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتنتهي الولاية الثانية للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريس في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ولم تُعلن حتى الآن قائمة رسمية بالمرشحين لخلافته، إلا أن غروسي بادر بإعلان نيته الترشح. وقال غروسي في مقابلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "الأمم المتحدة تمرّ بوضع معقد حالياً، وهناك إدراك مشترك أنها لم تعد تؤدي دورها في حفظ السلام العالمي". وأضاف "أؤمن بإمكان وجود أمم متحدة فاعلة. علينا أن نُعيد التركيز على مهمتها الأساسية". وتابع "عندما تحاول عمل كل شيء، ينتهي بك الأمر إلى العجز عن فعل أي شيء"، في إشارة إلى تعدد أولويات المنظمة. ورغم ذلك، لم يُنكر أهمية قضايا التنمية، وحقوق الإنسان، والبيئة.

وقال أيضاً: "إذا كنتم قلقين من تزايد النزاعات والعنف، فمن النفاق إلى حد ما التركيز على أمور أخرى، رغم أهميتها، لا يجب أن ننسى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن هذه المنظمة أُنشئت لتجنيب البشرية ويلات الحروب".

ويعتقد المسؤول الأرجنتيني أنه يستطيع الاستفادة من خبرته على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ اعتاد محاورة الجميع، ويحرص على أن يكون "وسيطاً مقبولاً من كافة الأطراف". وختم "نعم، سأترشح لهذا المنصب، الأمر بهذه البساطة".

وبسؤاله عن الجهات التي قد تدعمه، أشار إلى أن من المبكر الحديث عن ذلك، قائلاً: "هناك تكهنات كثيرة، ولا أرغب في الدخول في هذه النقاشات. في نهاية المطاف، آمل أن أحظى بأكبر قدر من الدعم".

وتنتخب الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، ما يعني أن الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة تملك حق النقض، الفيتو، ويمكنها تعطيل أي ترشيح.