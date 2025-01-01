قصف إسرائيلي عنيف يستهدف أحياء متفرقة من غزة منذ فجر اليوم والدبابات تتقدم لوسط المدينة

غزة /سما/

تشهد مدينة غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا استهدف أحياء متفرقة، بينها تل الهوى والرمال الجنوبي والشمالي وحي النصر والشيخ رضوان ومنطقة النفق وحي الدرج والبلدة القديمة في حي الزيتون، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطّت سماء المدينة.

وأفاد مراسلنا، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مربعًا سكنيًا قرب مفرق السامر وسط المدينة، تضرر خلاله مبنى عيادة الإغاثة الطبية الفلسطينية.

كما تمركزت الآليات العسكرية الإسرائيلية في حي الرمال الجنوبي بين المقر الرئيسي لـ"الأونروا" والجامعة الإسلامية، وعلى امتداد شارع تونس، وفي محيط المستشفى الميداني الأردني، وسط تفجير عربات مفخخة بمنازل المواطنين في أحياء تل الهوى والرمال الجنوبي.

وفي السياق ذاته، تمركزت آليات الاحتلال قرب مفرق العيون في حي النصر، وعلى امتداد شارع الجلاء، إضافة إلى محيط بركة الشيخ رضوان ومنطقة السودانية شمال مدينة غزة.

كما يشهد غرب المدينة تحليقًا مكثفًا لطائرات الاحتلال بمختلف الأنواع، فيما تغمر رائحة البارود الأجواء نتيجة القصف والتفجيرات التي طالت منازل وبنايات في عدة مناطق بالمدينة.