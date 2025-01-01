الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بـ 4-5 درجات مئوية

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل. وفي ساعات المساء والليل يُحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الخميس، فيستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية المعتدلة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، ويُحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر مائج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة اليوم الثلاثاء، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصاً في ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً. كما حذرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وأهابت بالمواطنين اتباع التعليمات الصادرة عن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.