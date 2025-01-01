عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وخروج مشفى الأطفال عن العمل في مدينة غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧١٨ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٤٦ شهيدا منذ فجر الاثنين في قطاع غزة منهم ٣٨ بمدينة غزة .

واعلنت الصحة بغزة خروج مشفى الرنتيسي والعيون عن العمل بعد اشتداد القصف حولهما ووصول الدبابات للمكان.

غزة والشمال

وتقدمت الدبابات بشكل كبير في حي تل الهوا جنوب المدينة ووصلت إلى مقر وزارة الاسرى المجاور لجامعة الأقصى بغزة

كما تقدمت الدبابات في حي الشيخ رضوان ومنطقة النفق.

وفجر اليوم ارتقى اربعة شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية في شارع عمر المختار بالبلدة القديمة بمدينة غزة،

وانتشلت فرق الهلال الأحمر جثامين شهداء من مفترق المالية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة ونقلتهم إلى مستشفى الشفاء .

واصيب عدد من المواطنين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ الشمالي شمال غربي مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة

وسط القطاع.

واستشهد مواطنين اثنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نزوح في منطقة الزوايدة وسط القطاع فيما استشهد طفل بقصف سيارة في نفس المنطقة.

جنوب قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال عدة مباني وسط مدينة خان يونس.

واصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت خيمة قرب بير ١٩ بمنطقة المواصي غرب المدينة.

وحسب الصحة استشهد ٥ مواطنين خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٦١ مواطن و ٢٢٠ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٥٣٤٤ شهيدًا و ١٦٦٧٩٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٢٧٨٥ شهيدًا و ٥٤٧٥٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية مناطق المساعدات ٢٣ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٥٢٣ شهيدًا وأكثر من ١٨٤٩٦ إصابة.