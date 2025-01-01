البيت الأبيض: ترامب يعتبر الاعتراف بدولة فلسطين “مكافأة لحماس” ومجرد “كلمات وليس افعالا ملموسة”

وكالات / سما/

يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء ينتقد فيها الدول التي اختارت الاعتراف بدولة فلسطين بحجة أنها تقدم “مكافأة لحماس”، كما سيحمل على “مؤسسات العولمة” التي تسببت “بتعفّن النظام العالمي”، وفق المتحدثة باسمه.

وسيلقي الرئيس الأميركي الذي أحدث تغييرا جذريا في التحالفات الأميركية بدبلوماسيته القائمة على المصالح التجارية ونهجه القومي، أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عودته إلى السلطة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الاثنين إن الرئيس الجمهوري سينتهز الفرصة “لشرح رؤيته البسيطة والبناءة للعالم”.

وأشارت ليفيت إلى أن ترامب سيجري محادثات ثنائية في نيويورك مع نظيريه الأوكراني والأرجنتيني، بالإضافة إلى اجتماع مع قادة عدد من الدول المسلمة (قطر والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن).

وأضافت أن الرئيس الأميركي سيتطرق أيضا الثلاثاء إلى قرار عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الناطقة باسم ترامب إن الرئيس الجمهوري “يعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين مكافأة لحماس”.

وسيُبلغ ترامب الدول المعنية أن هذا القرار الرمزي هو بالنسبة اليه مجرد “كلمات وليس أفعالا ملموسة”.

يعتزم ترامب التباهي بجهوده في صنع السلام في الأمم المتحدة، وسيقول إنه أنهى “سبع حروب” منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.