ماكرون يعلن من مقر الأمم المتحدة اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطين: خطوتنا ستفتح الطريق للسلام وكسر دوامة العنف

نيويورك /سما/

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، من مقر الأمم المتحدة اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون خلال جلسة استئناف أعمال المؤتمر الدولي من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمدينة نيويورك الأمريكية.

يأتي المؤتمر الدولي بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ نحو عامين على القطاع، ومساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

وشدد الرئيس الفرنسي قائلا: “اعترافنا بدولة فلسطين يفتح الطريق لخطة السلام وكسر دوامة العنف بالمنطقة”.

وأضاف: “سنفتح سفارة في الأراضي الفلسطينية بعد إطلاق سراح الرهائن (الأسرى) والتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت، في مدينة نيويورك الأمريكية جلسة استئناف أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ويأتي استئناف المؤتمر بعد يوم من إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بدولة فلسطين، وسط ترحيب عربي.

وبقرار الدول الخمس يرتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى 154 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك منذ أن أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر إقامتها بالعام 1988

كما ينتظر صدور إعلانات مشابهة من لوكمسبورغ ومالطا وبلجيكا ودول أخرى، وهو ما تراقبه إسرائيل بقلق وتطلق عليه “التسونامي السياسي”، وتلوح بمعاقبة الفلسطينيين.

وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، انطلقت في نيويورك جلسة الأعمال الأولى لمؤتمر “حل الدولتين” برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

هذا ورحبت فلسطين، الاثنين، باعتراف فرنسا بدولة فلسطين، واعتبرته “قرارا تاريخيا وشجاعا”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها ترحب “باعتراف فرنسا الصديقة بدولة فلسطين” معتبرة ذلك الاعتراف “قرارا تاريخيا وشجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين”.

وثمنت الوزارة “الدور الطليعي الذي قامت به فرنسا والرئيس (إيمانويل) ماكرون في حث عديد الدول للمبادرة باعترافاتها وحشد الدعم الدولي لإنجاح عقد مؤتمري حل الدولتين ومخرجاتهما بالشراكة التامة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة”.