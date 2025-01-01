  1. الرئيسية
إصابة ضابط بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار بمدينة غزة

الإثنين 22 سبتمبر 2025 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة ضابط بجروح بالغة خلال تبادل إطلاق نار قصير المدى مع مقاومين في مدينة غزة. 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال القتال في مدينة غزة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي بسرعة مجموعة من الإرهابيين المسلحين الذين كانوا يطلقون النار عليهم، وأجرت القوات مسحا ميدانيا، وبعد مطاردة قصيرة ودقيقة، قضت على المجموعة الإرهابية المسلحة في تبادل إطلاق نار مباشر".

وأضاف، أصيب ضابط قتالي من كتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، بجروح بالغة في المعركة. ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته.

