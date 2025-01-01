  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة: خروج مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون عن الخدمة

الإثنين 22 سبتمبر 2025 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: خروج مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون عن الخدمة



غزة/سما/

خرج مشفى الرنتيسي للأطفال ومشفى العيون عن الخدمة جراء الإستهداف المستمر لمحيطهما، بالإضافة إلى تدمير مركز صحي الاغاثة الطبية في مدينة غزة.

وقالت الصحة بغزة بأن مشفى الرنتيسي تعرض للقصف المباشر قبل أيام مما ألحق أظرار جسيمة به.

وأوضحت ان مشفى العيون هو المشفى العام الوحيد الذي يقدم خدمات العيون في محافظة غزة، وكذلك مشفى الرنتيسي بما يحتويه من خدمات لا تتواجد الا في هذه المشفى.

وأكدت ان الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال على القطاع.

وأوضحت ان جميع المرافق والمستشفيات لا يوجد إليها طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إليها.

ونوهت إلى ان المرضى والجرحى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس نتيجة القصف المستمر.

وجددت وزارة الصحة المطالبة لكافة الجهات المعنية لتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية .

الأكثر قراءة اليوم

على غرار أبو شباب.. إسرائيل تؤسس مجموعة مسلحة جديدة تعمل تحت اشراف جهاز الشاباك

العملية السرية التي قلبت موازين القوة: كيف نجح الموساد في اغتيال نصر الله بعد تسلل عناصره الى حارة حريك

ماكرون يكشف خطة بثلاث مسارات لغزة ويعتبر التهجير جنونا..

بدلا من الأراضي الفلسطينية..بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

"أكسيوس": ‏نتنياهو سيرد على الاعترافات بدولة فلسطين بضم أجزاء من الضفة الغربية بعد لقاء ترامب

بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس ..

الأخبار الرئيسية

IMG_1770

القسام" تبث فيديو للجندي الأسير في غزة "آلون أوهل" يهاجم فيه نتنياهو

فوكس نيوز ؛ حماس تتقدم بمبادرة جديدة للرئيس ترامب ..

نتنياهو يهدد بحروب جديدة : علينا تدمير المحور الإيراني وهذا في المتناول سيكون 2026 عام إسرائيل

لحظة تاريخية ..رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن

القناة 13 العبرية : ثمن حرب غزة بات “باهظًا جدًا” وإسرائيل اصبحت منبوذة ووحيدة وترامب من يقف بجانبنا فقط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية