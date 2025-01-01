صحة غزة: خروج مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون عن الخدمة

غزة/سما/

خرج مشفى الرنتيسي للأطفال ومشفى العيون عن الخدمة جراء الإستهداف المستمر لمحيطهما، بالإضافة إلى تدمير مركز صحي الاغاثة الطبية في مدينة غزة.

وقالت الصحة بغزة بأن مشفى الرنتيسي تعرض للقصف المباشر قبل أيام مما ألحق أظرار جسيمة به.

وأوضحت ان مشفى العيون هو المشفى العام الوحيد الذي يقدم خدمات العيون في محافظة غزة، وكذلك مشفى الرنتيسي بما يحتويه من خدمات لا تتواجد الا في هذه المشفى.

وأكدت ان الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال على القطاع.

وأوضحت ان جميع المرافق والمستشفيات لا يوجد إليها طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إليها.

ونوهت إلى ان المرضى والجرحى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس نتيجة القصف المستمر.

وجددت وزارة الصحة المطالبة لكافة الجهات المعنية لتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية .